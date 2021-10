Gnocchi alla sorrentina

Leggi su cityroma

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Un piatto tipico della cucina campana, in particolare della zona di Sorrento.Si tratta didi patate conditi con sugo di pomodoro, mozzarella, parmigiano e basilico. Un primo piatto composto da ingredienti semplici che uniti formano un gusto e una cremosità irresistibili! La mia versione è leggermente differente rispetto a quella originale che purtroppo non ho mai assaggiato ma io non avendo nessun altro piatto a cui paragonarla, l’ho trovata ottima e spero la apprezziate anche voi! Ingredienti1 kg di patate a pasta bianca;150g semola rimacinata di grano duro;150g farina “00”;Mezzo cucchiaino di sale. Sugo Un cucchiaio di soffritto pronto di cipolla;750ml passata di pomodoro;Un pizzico di sale;Un bicchiere d’acqua. Gratinatura 300g mozzarella;150g parmigiano grattugiato;Un goccio di olio evo;Basilico ...