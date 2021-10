GIMBE | il rapporto settimanale vede ancora in calo i dati dell’epidemia

(Di giovedì 7 ottobre 2021): ilsuisettimanali registraundeiin Italia rispetto alla settimana precedente Il monitoraggio indipendente della Fondazione, nella settimana 29 settembre-5 ottobre 2021, rileva un’ulteriore diminuzione dei casi settimanali in Italia rispetto alla settimana precedente.che ormai continua da 5 settimane consecutive. Sul fronte ospedaliero si registra un ulterioredei posti letto occupati da pazienti COVID-19: rispetto alla settimana precedente scendono, infatti, del 13,2% in area medica e del 5,7% in terapia intensiva. Continuano a ridursi anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, con una media mobile a 7 giorni di 22 ingressi/die rispetto ...

E' quanto emerge dalsettimanale della fondazione. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (2%) occupati da pazienti Covid - 19. La ......6 per cento) rispetto alla settimana precedente": sono due dati messi in rilievo dal monitoraggio della Fondazione. "Sotto soglia di saturazione - è scritto nel- i posti letto in area ...POTENZA (ANSA) – Nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre in Basilicata “si registra una performance stabile per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (212) e si evidenzia un aumento ...Nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre in Basilicata "si registra una performance stabile per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (212) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (7 ...