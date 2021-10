Ex protagonista di un reality è stata trovata morta. Interviene anche Luxuria (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ex protagonista di un reality, Polina Kochelenko, è stata trovata morta in circostanze poco chiare. Interviene anche Luxuria Nel corso della puntata di ieri sera di Chi l’ha visto? si è trattato della morte di Polina Kochelenko, nota per il suo lavoro di modella, influencer e protagonista di un reality show L’Isola di Adamo ed Eva, trasmesso da Deejay Tv. Lo scorso 18 aprile, la donna era stata trovata priva di vita non molto lontano dalla sua abitazione, nella roggia Malaspina a Valeggio, in provincia di Pavia. Leggi anche: PADOVA, BIMBO RAPITO ALLA MADRE POTREBBE ESSERE GIÀ ALL’ESTERO Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe morta annegata ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Exdi un, Polina Kochelenko, èin circostanze poco chiare.Nel corso della puntata di ieri sera di Chi l’ha visto? si è trattato della morte di Polina Kochelenko, nota per il suo lavoro di modella, influencer edi unshow L’Isola di Adamo ed Eva, trasmesso da Deejay Tv. Lo scorso 18 aprile, la donna erapriva di vita non molto lontano dalla sua abitazione, nella roggia Malaspina a Valeggio, in provincia di Pavia. Leggi: PADOVA, BIMBO RAPITO ALLA MADRE POTREBBE ESSERE GIÀ ALL’ESTERO Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbeannegata ...

