Enrico Varriale a La Stampa | «Nessuna sospensione | notizia inventata»

Il giornalista Rai Enrico Varriale ha rilasciato una intervista a La Stampa: «Non c'è stata Nessuna sospensione e chi ne ha parlato e ha sbattuto il mostro in prima pagina ne risponderà nelle sedi opportune. Tutto è andato diversamente. In accordo con la direzione della mia testata e con i vertici dell'Azienda, abbiamo deciso che sarebbe stato più opportuno per me non seguire la partita del 10. Questo per non dar luogo a chiacchiere, equivoci, strumentalizzazioni e risvolti spiacevoli. A tutela della Rai e mia. Ripeto: una decisione presa di comune accordo. Nessuna sospensione e alcun provvedimento disciplinare». Secondo lei come è venuta fuori la storia della sua sospensione? «È stata inventata di sana pianta, una cosa che non esiste

