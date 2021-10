Corona virus: Gimbe, in Puglia diminuiscono gli attualmente positivi e le nuove infezioni Doppia dose a poco meno dell'80 per cento della parte di popolazione vaccinabile. Ricoveri in terapia intensiva in leggero aumento (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: In Puglia diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 65) che i nuovi contagi (-13,9 per cento rispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva passa dal 3 al 4 per cento. Negli altri reparti ospedalieri, invece, il dato resta invariato rispetto all’ultima rilevazione (6 per cento). È quando emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia da Covid-19. Vaccinazioni Stando a Gimbe, risulta vaccinato il 79,5 per cento della popolazione over 12 (il 75,3 per cento con due dosi e ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: Insia gliper 100mila abitanti (sono 65) che i nuovi contagi (-13,9 perrispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto inpassa dal 3 al 4 per. Negli altri reparti ospedalieri, invece, il dato resta invariato rispetto all’ultima rilevazione (6 per). È quando emerge dal reporta Fondazionesull’evoluzionea pandemia da Covid-19. Vaccinazioni Stando a, risulta vaccinato il 79,5 perover 12 (il 75,3 percon due dosi e ...

Advertising

CapitalistFraud : @Massimo_Cozza @repubblica Guarda tutte queste incredibili scoperte nella VERA medicina. Un esame del sangue per di… - venis_77 : @vale74260884 @GiuseppeConteIT E' colpa del fatto che anche i vaccini per la famiglia dei Corona non possono creare… - ItsmeFede : RT @MCVilla1973: @GIORGIOMALAVOL1 Tutti i virus influenzali e quelli del comunissimo raffreddore fanno parte dei corona virus. Al microscop… - lucma66 : RT @svirgola2: @RobiVil @info_zampa @FranceskoNew @Davide19663174 @LoGnuSagace @itosettiMD_MBA @Antonel36628575 @FabrizioChiodo @Cartabello… - svirgola2 : @RobiVil @info_zampa @FranceskoNew @Davide19663174 @LoGnuSagace @itosettiMD_MBA @Antonel36628575 @FabrizioChiodo… -