Clamoroso in Rai | Milly Carlucci fa fuori Alberto Matano | non sarà più nel suo programma Lei è furiosa Cos’è successo

Leggi su cityroma

(Di giovedì 7 ottobre 2021)è concentrata su Ballando con le Stelle, al via sabato 16 ottobre, ma con un occhio guarda già a Il Cantante Mascherato, il suo altro show diin onda su Rai1. Insomma ultimamentesi è lamentata di un basso budget concesso dalla Rai alnonostante i suoi show facciano sempre bottino di ascolti, ma proprio a causa di questi fondi abbassati ha dovuto rinunciare ad alcuni personaggi. Insomma c’è voglia di Tale e Quale Show e c’è voglia dell’altro show originale dove i vip cantano mascherati. I telespettatori torneranno da casa a chiedersi: chi canta dietro la maschera? Le frasi cult della regina di Rai1 – Chi c’è dietro la maschera? Giù la maschera! – si sono rivelate un boomerang per Star in the Star, lo show clone di Ilary Blasi a rischio chiusura dopo i dati ...