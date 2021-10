Castelvenere, il neo sindaco Di Santo nomina la squadra: entrano in giunta i consiglieri più votati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAlessandro Di Santo, neo sindaco di Castelvenere, risultato essere uno dei primi cittadini più votati in Italia avendo ottenuto l’89% dei consensi, ha nominato la sua squadra. entrano in giunta, come stabilito alla vigilia della tornata elettorale, i due consiglieri che hanno ottenuto più preferenze: Raffaele Simone (assessore con la carica di vice sindaco) e Giovanni Arturo Verrillo. Il gruppo di maggioranza ha poi indicato Nicoletta Coletta quale presidente del consiglio che sarà votata in occasione della prima assemblea consiliare in programma per la prossima settimana. Le deleghe assessoriali e ai consiglieri di maggioranza verranno assegnate dal ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAlessandro Di, neodi, risultato essere uno dei primi cittadini piùin Italia avendo ottenuto l’89% dei consensi, hato la suain, come stabilito alla vigilia della tornata elettorale, i dueche hanno ottenuto più preferenze: Raffaele Simone (assessore con la carica di vice) e Giovanni Arturo Verrillo. Il gruppo di maggioranza ha poi indicato Nicoletta Coletta quale presidente del consiglio che sarà votata in occasione della prima assemblea consiliare in programma per la prossima settimana. Le deleghe assessoriali e aidi maggioranza verranno assegnate dal ...

