Calciomercato, problemi per un rinnovo in casa Inter (Di giovedì 7 ottobre 2021) In queste ultime stagioni si è dimostrato una delle colonne portanti della difesa dell’Inter. Un pilastro, ma anche un gioiello molto pregiato: Stefan De Vrij, difensore ex Lazio. L’Inter sull’olandese ci conta e non poco, ma attenzione alla situazione relativa al suo contratto. Il suo rinnovo infatti non è più così ovvio e scontato come sembrava fino a poco tempo fa. Si teme l’addio di De Vrij. Inter, se va via son guai seri! De Vrij, Inter, Calciomercato Dei contatti con il super agente Mino Raiola per il rinnovo ci son già stati, lo riporta anche Tuttosport. Il contratto di De Vrij scadrà infatti nel 2023 e merita un rinnovo: ora guadagna “solamente” – si fa per dire – 3,8 milioni a stagione. Troppo pochi per un top player come lui. La ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) In queste ultime stagioni si è dimostrato una delle colonne portanti della difesa dell’. Un pilastro, ma anche un gioiello molto pregiato: Stefan De Vrij, difensore ex Lazio. L’sull’olandese ci conta e non poco, ma attenzione alla situazione relativa al suo contratto. Il suoinfatti non è più così ovvio e scontato come sembrava fino a poco tempo fa. Si teme l’addio di De Vrij., se va via son guai seri! De Vrij,Dei contatti con il super agente Mino Raiola per ilci son già stati, lo riporta anche Tuttosport. Il contratto di De Vrij scadrà infatti nel 2023 e merita un: ora guadagna “solamente” – si fa per dire – 3,8 milioni a stagione. Troppo pochi per un top player come lui. La ...

Advertising

calciomercatoit : ?? CMIT TV | Il futuro di Dusan #Vlahovic e i problemi che la #Juventus deve superare per arrivare al bomber - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? C’è lesione per #Verdi! Novità #Belotti, un rientro, due nuovi stop, Praet e Pjaca… ? - SOSFanta : ?? C’è lesione per #Verdi! Novità #Belotti, un rientro, due nuovi stop, Praet e Pjaca… ? - enrick81 : @OltreTv @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @AgoCannella @MiChiamoFranco @CIAfra73 @Federic01996… - cmdotcom : L'#Inter di Inzaghi va più forte di quella di #Conte, ma ha gli stessi problemi: bisogna alzare il muro, si soffre… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato problemi CMIT TV - La Juventus ha due problemi per prendere Vlahovic Il futuro di Dusan Vlahovic negli ultimi aggiornamenti dati sulla CMIT TV: i due problemi che deve superare la Juventus Il futuro di Dusan Vlahovic è lontano dalla Fiorentina. La Juventus su di lui ma deve vedersela con le big inglesi: tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti ...

Ancelotti, contrasti tra il figlio Davide e alcuni giocatori del Real Madrid Ancelotti, problemi tra il figlio Davide e la squadra Come riportato dal quotidiano Sport non è un bel momento ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato, Nandez in uscita dal ...

Serie A in tv, il problema Dazn: ascolti gonfiati e 8 milioni di spettatori persi. Gli sponsor spingono per Sky Calciomercato.com CMIT TV | La Juventus ha due problemi per prendere Vlahovic Il futuro di Dusan Vlahovic negli ultimi aggiornamenti dati sulla CMIT TV: i due problemi che deve superare la Juventus ...

Calciomercato Lazio, si sogna Alessio Romagnoli Il problema è l'ingaggio. Alessio Romagnoli è il sogno di mercato della Lazio. Le carte della Lazio. La Lazio dal canto suo può giocare ben tre carte per convincere Romagnoli a tornare nella Capitale… ...

Il futuro di Dusan Vlahovic negli ultimi aggiornamenti dati sulla CMIT TV: i dueche deve superare la Juventus Il futuro di Dusan Vlahovic è lontano dalla Fiorentina. La Juventus su di lui ma deve vedersela con le big inglesi: tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti ...Ancelotti,tra il figlio Davide e la squadra Come riportato dal quotidiano Sport non è un bel momento ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI, Nandez in uscita dal ...Il futuro di Dusan Vlahovic negli ultimi aggiornamenti dati sulla CMIT TV: i due problemi che deve superare la Juventus ...Il problema è l'ingaggio. Alessio Romagnoli è il sogno di mercato della Lazio. Le carte della Lazio. La Lazio dal canto suo può giocare ben tre carte per convincere Romagnoli a tornare nella Capitale… ...