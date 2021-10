Calciomercato Juventus | Belgio-Francia allo Stadium | alcuni giocatori non solo di passaggio?

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 7 ottobre 2021), Tchouameni uno degli obiettivi primari Il giovane centrocampista del Monaco, Aurelien Tchouameni, ha addosso da tempo gli occhi della. Il club bianconero, infatti, aveva già tentato di acquistarlo quest’estate, salvo poi farsi bloccare dai 40 milioni di euro, chiesti dalla squadra monegasca per liberare il giocatore. L’interesse della Juve, però, non è scemato e, da alcune voci di mercato, sembra voglia già tentare nuovamente un assalto questo gennaio. In ogni caso, Tchouameni sarà presente a Torino questa sera con la sua. Anche se dovrebbe partire dalla panchina, non è escluso un suo impiego a partita in corso e la, quindi, potrebbe aver modo di vederlo all’opera da molto vicino. Witsel potrebbe essere il colpo a zero Axel Witsel, ...