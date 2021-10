Calciomercato Fiorentina: idea Jovic. È duello con la Juventus (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Fiorentina a caccia dell’erede di Vlahovic: sul taccuino del club viola ci sarebbe anche Jovic del Real Madrid La Fiorentina è alle prese con la grana Vlahovic, sempre più lontano dal rinnovo di contratto con il club del presidente Commisso. Il centravanti serbo piace anche alla Juventus sul mercato e potrebbe essere sostituito a Firenze da Luka Jovic come scrive La Nazione. Nella lista dei candidati per il dopo Vlahovic, infatti, figurerebbe anche l’attaccante e connazionale in uscita dal Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laa caccia dell’erede di Vlahovic: sul taccuino del club viola ci sarebbe anchedel Real Madrid Laè alle prese con la grana Vlahovic, sempre più lontano dal rinnovo di contratto con il club del presidente Commisso. Il centravanti serbo piace anche allasul mercato e potrebbe essere sostituito a Firenze da Lukacome scrive La Nazione. Nella lista dei candidati per il dopo Vlahovic, infatti, figurerebbe anche l’attaccante e connazionale in uscita dal Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

