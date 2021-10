Boccassini: "Io e Falcone abbracciati per tutta la notte" Le rivelazioni dell'ex Pm sulla storia d'amore segreta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilda Boccassini e Giovanni Falcone avevano una relazione segreta d'amore. E' stata la stessa ex procuratrice aggiunta di Milano a rivelarlo in un libro in uscita per Feltrinelli Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildae Giovanniavevano una relazioned'. E' stata la stessa ex procuratrice aggiunta di Milano a rivelarlo in un libro in uscita per Feltrinelli Segui su affaritaliani.it

