Adriana Volpe ha paura | con suo marito la situazione non è semplice

Advertising

infoitcultura : Adriana Volpe, tensione con la Bruganelli: “Ha sottovalutato il mio passato” - infoitcultura : Adriana Volpe choc: 'Mio marito ha condotte gravi, ha preso una direzione che non condivido' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'affondo di Adriana Volpe: 'Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli? Stessa pasta, pronti ad inf… - CaffeFou : L'attacco di Adriana #Volpe: 'Bruganelli e Magalli? Sono della stessa pasta' #GFVIPParty #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

... l'ultima questione per cui è finita su tutti i giornali è stata per colpa della foto con Giancarlo Magali, acerrimo nemico della sua collega,. Ma non solo, nelle ultime ore, la ...Se nell'intervista diffusa ieri a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice trentina, attuale opinionista del Grande Fratello Vip ,si era limitata a definire la sua collega Sonia Bruganelli come una donna molto diversa da lei, sulle pagine di Oggi , laha ...Dopo aver lasciato un attimo il tempo di sbollire, Adriana Volpe ha deciso di raccontare la sua verità, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. Per questo è tornata sulla cresta dell’o ...Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli e Magalli. Adriana Volpe ha concesso un’intervista al magazine Oggi e ha parlato della lite con Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli, ma no ...