Zemmour, Le Pen, Macron e l'ombra di von Ribbentrop (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È stata una bella rimpatriata nel castelletto di Montretout, sulla collina di Saint-Cloud, con vista sullo skyline azzurro-cenere di Parigi. Jean-Marie Le Pen padrone di casa, invitati Ursula Painvin e Éric Zemmour. È successo nel gennaio 2020, ma quale miglior momento di rivelare questo incontro conviviale se non adesso che Zemmour veleggia intorno al 15 per cento di intenzioni di voto per la presidenziale di primavera? È ormai a poche incollature da Marine Le Pen nei sondaggi e pur non essendo ufficialmente candidato è diventato l’uomo della campagna. E dunque nessuno si è scandalizzato né ha smentito lo scoop firmato Le Monde su questo pranzetto tra amici di quasi due anni fa. Tanto più che da Berlino Frau Painvin ha fatto ora arrivare a Zemmour il suo incoraggiamento con “ammirazione e amicizia”. E al vecchio Le Pen (93 anni) un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È stata una bella rimpatriata nel castelletto di Montretout, sulla collina di Saint-Cloud, con vista sullo skyline azzurro-cenere di Parigi. Jean-Marie Le Pen padrone di casa, invitati Ursula Painvin e Éric. È successo nel gennaio 2020, ma quale miglior momento di rivelare questo incontro conviviale se non adesso cheveleggia intorno al 15 per cento di intenzioni di voto per la presidenziale di primavera? È ormai a poche incollature da Marine Le Pen nei sondaggi e pur non essendo ufficialmente candidato è diventato l’uomo della campagna. E dunque nessuno si è scandalizzato né ha smentito lo scoop firmato Le Monde su questo pranzetto tra amici di quasi due anni fa. Tanto più che da Berlino Frau Painvin ha fatto ora arrivare ail suo incoraggiamento con “ammirazione e amicizia”. E al vecchio Le Pen (93 anni) un ...

