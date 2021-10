Zazzaroni sulla Juventus: “Non può continuare a giocare così” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ai microfoni di TMW, ha parlato il giornalista Zazzaroni: facendo delle dichiarazioni nei confronti della Juventus. Le parole di Zazzaroni “La Juve attuale si è liberata già dalla gara contro il Chelsea, ma non può andare avanti giocando così”. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zazzaroni sulla lite Allegri-Spalletti: “Sullo scontro fisico Max avrebbe…” Zazzaroni su Szcz?sny: “Ha perso la sicurezza che aveva prima” Zazzaroni sul Milan: “Grande avvio di stagioni. Pioli? Ha portato personalità” Juventus Dybala corteggiato da quattro grandi club europei Dichiarazioni di Ciro Immobile dopo Lazio – Zenit Eriksen sarà ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ai microfoni di TMW, ha parlato il giornalista: facendo delle dichiarazioni nei confronti della. Le parole di“La Juve attuale si è liberata già dalla gara contro il Chelsea, ma non può andare avanti giocando”. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::lite Allegri-Spalletti: “Sullo scontro fisico Max avrebbe…”su Szcz?sny: “Ha perso la sicurezza che aveva prima”sul Milan: “Grande avvio di stagioni. Pioli? Ha portato personalità”Dybala corteggiato da quattro grandi club europei Dichiarazioni di Ciro Immobile dopo Lazio – Zenit Eriksen sarà ...

