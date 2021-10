Xbox Store si rinnova integrando Xbox Cloud Gaming e la lista desideri. Ecco tutte le novità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Microsoft sta iniziando a lanciare un nuovo Store Xbox che integra Xbox Cloud Gaming (xCloud), liste dei desideri e altro ancora. Il nuovo negozio web Xbox include pulsanti per aggiungere giochi alle liste dei desideri, accesso rapido per riscattare codici e integrazione completa di Xbox Cloud Gaming. Se siete membri Xbox Game Pass Ultimate, potete semplicemente fare clic su Riproduci su un gioco supportato e verrà immediatamente trasmesso in streaming dal Web. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Microsoft sta iniziando a lanciare un nuovoche integra(x), liste deie altro ancora. Il nuovo negozio webinclude pulsanti per aggiungere giochi alle liste dei, accesso rapido per riscattare codici e integrazione completa di. Se siete membriGame Pass Ultimate, potete semplicemente fare clic su Riproduci su un gioco supportato e verrà immediatamente trasmesso in streaming dal Web. Leggi altro...

