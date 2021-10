“Vorrei baciarla” | Nicola ha preso una cotta per Soleil | Bortuzzo commenta

Advertising

tanto provare a. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non ...Anche perché noncreare illusioni. Quindi preferisco non correre'. GF Vip 6, Lulù ruba un ... ma Manuel non ha mai ceduto alle avances rifiutandosi diin più occasioni . Si dice che chi ...Nicola ha stretto un bel rapporto con Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri. Nelle scorse ore Nicola si è confidato proprio con quest’ultimo in merito ai suoi sentimenti ...Nicola Pisu ha rivelato di provare un forte interesse per Soleil Sorge; il gieffino ne ha parlato con Davide Silvestri.