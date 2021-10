Via Pontina, spunta un altro cinghiale in strada: l’auto lo investe e lo uccide (FOTO) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il maltempo che incombe e rende ancora più ‘invivibile’ la via Pontina, la strada che cede tra chiusure e deviazioni e giornate nere per i pendolari che ogni giorno percorrono la SS148, una delle arterie principali del Lazio, per raggiungere la Capitale. Potrebbe bastare, ma in realtà gli automobilisti (specialmente di notte) devono fare i conti con i cinghiali, gli animali selvatici che stanno invadendo le città. E che ‘spuntano’ fuori anche sulla Pontina. Via Pontina: sbuca un altro cinghiale Ieri sera sulla via Pontina, all’altezza di Borgo Piave, un cinghiale è sbucato all’improvviso sulla strada. E il conducente della Jeep nera, che stava percorrendo quel tratto, non ha potuto fare molto per schivare l’animale: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il maltempo che incombe e rende ancora più ‘invivibile’ la via, lache cede tra chiusure e deviazioni e giornate nere per i pendolari che ogni giorno percorrono la SS148, una delle arterie principali del Lazio, per raggiungere la Capitale. Potrebbe bastare, ma in realtà gli automobilisti (specialmente di notte) devono fare i conti con i cinghiali, gli animali selvatici che stanno invadendo le città. E che ‘no’ fuori anche sulla. Via: sbuca unIeri sera sulla via, all’altezza di Borgo Piave, unè sbucato all’improvviso sulla. E il conducente della Jeep nera, che stava percorrendo quel tratto, non ha potuto fare molto per schivare l’animale: ...

Advertising

CorriereCitta : Via Pontina, spunta un altro cinghiale in strada: l’auto lo investe e lo uccide (FOTO) - IeeeMatteo : mi dikono si sia aperta una voragine #horror the devil below sulla via Pontina nei pressi di Terracina con deviazio… - VAIstradeanas : 10:23 #A90 Traffico da Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense a Svincolo 26: Ss148 Via Pontina.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - via Pontina ?????? Code tra Castel di Decima e Roma Eur/viale dell'Oceano Atlantico > Centro #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 17:20 #A90 Traffico da Svincolo 26: Ss148 Via Pontina a Svincolo 25: Via Laurentina.Velocità:5Km/h -