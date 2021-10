Vessazioni e violenze per anni a madre invalida per soldi | 38enne in manette

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Ha denunciato di essere vittima dadida parte del figlio; costretta a esaudire le sue richieste continue diper timore di reazioni violente e quindi botte. L’altra sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà sono intervenuti in un’abitazione di via M.D. Rossi, zona Don Bosco, dove hanno arrestato unromano disoccupato e con precedenti penali, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, percosse, estorsione e rapina. Secondo quanto denunciato dalla mamma, l’uomo, dopo essere rientrato a casa, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol, avrebbe danneggiato gli arredi di casa e successivamente aggredito l’anzianaconvivente, pensionata e, colpendola con calci, colpevole di aver ...