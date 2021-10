Vaticano, difesa Crasso: “Bene ordinanza Tribunale ma non sana vizio genetico processo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Oggi in termini concreti si è prodotto lo stesso identico risultato che si sarebbe prodotto se ci fosse stato l’annullamento dell’intero decreto di citazione a giudizio, perché il decreto è stato annullato in relazione a quasi tutti gli imputati e, per quanto riguarda Crasso, in relazione ad alcuni dei reati più gravi e oltre la metà dei reati ipotizzati, e gli atti sono poi stati restituiti ai promotori di giustizia affinché li depositino per intero entro il 3 novembre e facciano gli interrogatori. Ripeto, se avessero annullato l’intero decreto di citazione avremmo avuto più o meno lo stesso risultato”. Così l’avvocato Luigi Panella, difensore di Enrico Crasso, l’ex gestore delle finanze della Santa Sede a giudizio insieme ad altre nove persone tra cui il cardinale Angelo Becciu per lo scandalo finanziario nato dall’acquisto del palazzo di Sloane ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Oggi in termini concreti si è prodotto lo stesso identico risultato che si sarebbe prodotto se ci fosse stato l’annullamento dell’intero decreto di citazione a giudizio, perché il decreto è stato annullato in relazione a quasi tutti gli imputati e, per quanto riguarda, in relazione ad alcuni dei reati più gravi e oltre la metà dei reati ipotizzati, e gli atti sono poi stati restituiti ai promotori di giustizia affinché li depositino per intero entro il 3 novembre e facciano gli interrogatori. Ripeto, se avessero annullato l’intero decreto di citazione avremmo avuto più o meno lo stesso risultato”. Così l’avvocato Luigi Panella, difensore di Enrico, l’ex gestore delle finanze della Santa Sede a giudizio insieme ad altre nove persone tra cui il cardinale Angelo Becciu per lo scandalo finanziario nato dall’acquisto del palazzo di Sloane ...

