Una serie tv splatter spiega la Corea del sud meglio di un saggio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il soft powerno raggiunge un altro, ennesimo record. Non solo ha guadagnato la seconda candidatura all’Oscar con il film “Escape from Mogadishu”, ma ha prodotto anche un fenomeno inedito nel settore delletv, che probabilmente cambierà sia il nostro modo di guardare lesia la direzione degli investimenti dei produttori internazionali. In meno di venti giorni dalla sua pubblicazione globale su Netflix, e con un insignificante lancio pubblicitario, “Squid Game” è diventata latv più vista in quasi ottanta paesi. E sta per diventare lapiù vista in assoluto sulla piattaforma, superando il patinato “Bridgerton”. I nove episodi scritti e diretti dal regista Hwang Dong-hyuk raccontano la vicenda di 456 persone che accettano di partecipare a un gioco mortale per avere la ...