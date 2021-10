Ufficiale | Hallfredsson alla Virtus Verona

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Laha comunicato sui propri canali ufficiali l’arrivo dell’esperto centrocampista Emilche ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. L’islandese nella passata stagione aveva vestito la maglia del Padova. Vanta una vasta esperienza anche in Serie A cone Udinese. Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

fzola_ : Virtus, colpo per il centrocampo: ufficiale l'ex Hellas Verona Emil Hallfredsson - ILOVEPACALCIO : Virtus Verona, UFFICIALE: ecco Hallfredsson - Ilovepalermocalcio - NewsTuttoC : UFFICIALE - Virtus Verona, Hallfredsson firma fino al 30 giugno 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Hallfredsson

Padova Goal

..., Della Latta; Biasci, Jelenic, Paponi. Ad arbitrare l'incontro sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Fontemurato e dal quarto...Avellino . Dal comunicatonumero 485, relativo alle decisioni del giudice sportivo per le gare d'andata delle ... Pasquale Pane dell'Avellino e per Simone Della Latta, Emil, Saber ...La Virtus Verona ha comunicato sui propri canali ufficiali l'arrivo dell'esperto centrocampista Emil Hallfredsson che ha firmato un contratto.?? La Virtus Verona comunica di aver sottoscritto con il centrocampista Emil Hallfreðsson un contratto fino al 30 giugno 2022 ???? 1??6?? In rossoblù vestirà la maglia numero 16 ???? Hallfreðsson è na ...