Traffico Roma del 06-10-2021 ore 08:00 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani sul percorso Urbano della A24 Roma-teramo lunghe code dal raccordo anulare alla tangenziale est verso il centro per Traffico intenso e c’è Traffico anche sulla diramazione Roma Sud code da Torrenova in entrata al Raccordo Anulare tu raccordo anulare file tra Prenestina e Appia in carreggiata interna e poi in carreggiata esterna tra Prenestina e lo svincolo A24 code a tratti verso Roma sulla Pontina da Aprilia a Castel Romano e a Roma Nord sulla Flaminia si rallenta per Traffico i lavori dal raccordo anulare a Grottarossa e poi sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe tutto verso il centro e verso Roma si rallenta a tratti anche sulla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani sul percorso Urbano della A24-teramo lunghe code dal raccordo anulare alla tangenziale est verso il centro perintenso e c’èanche sulla diramazioneSud code da Torrenova in entrata al Raccordo Anulare tu raccordo anulare file tra Prenestina e Appia in carreggiata interna e poi in carreggiata esterna tra Prenestina e lo svincolo A24 code a tratti versosulla Pontina da Aprilia a Castelno e aNord sulla Flaminia si rallenta peri lavori dal raccordo anulare a Grottarossa e poi sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe tutto verso il centro e versosi rallenta a tratti anche sulla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - gualtierieurope : Confronto continuo con le cittadine e i cittadini tra i banchi del Mercato Tuscolano III. #Roma ha tanti problemi:… - repubblica : Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico di influenze. Verdini condannato a un anno [di Andrea Ossino] - TIRegionale : #FL7 #RomaTermini #Napoli via #Formia circolazione sospesa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnolo… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - via Pontina ?????? Code tra Castel di Decima e Roma Eur/viale dell'Oceano Atlantico > Centro #Luceverde #Lazio -