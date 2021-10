Smart working non può essere richiesto come alternativa al green pass (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nessuna concessione per i dipendenti statali. Senza green pass non potrà essere richiesto lo Smart working come alternativa. Nella bozza delle linee guida presentate dal Ministero della Pubblica Amministrazione e da quello della Salute, il dipendente statale che non avrà ancora ottenuto il certificato verde non potrà trovare nessuna scappatoia nello Smart working. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nessuna concessione per i dipendenti statali. Senzanon potràlo. Nella bozza delle linee guida presentate dal Ministero della Pubblica Amministrazione e da quello della Salute, il dipendente statale che non avrà ancora ottenuto il certificato verde non potrà trovare nessuna scappatoia nello. L'articolo .

Advertising

DadoneFabiana : Chi crede che l’aumento del #traffico ripristini i consumi e abbia quindi un effetto benefico per il nostro PIL dov… - LuigiGallo15 : Trovo assurdo nella riforma Brunetta che gli accordi per lo smart working siano individuali. Senza accordi colletti… - MuredduGiovanni : RT @DiegoFusaro: Precariato e smart working, impoverimento dei ceti medi e trionfo dell'ecommerce. Cosa sta accadendo? - orizzontescuola : Smart working non può essere richiesto come alternativa al green pass: dal 15 ottobre nessuna scappatoia - ManuQ24916888 : RT @Italia7177: Per gli statali nessuna scappatoia!Senza il #GreenpassObbligatorio niente smart working! Parola di #Brunetta e #Speranza Ac… -