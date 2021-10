Sì alla riforma del fisco ma la Lega diserta, Draghi “Diversità di vedute” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge deLega fiscale. Non hanno votato i ministri della Lega che non hanno preso parte alla riunione. “Questa è una maggioranza diversa e ci sono delle Diversità di vedute – afferma il premier Draghi in conferenza stampa – l’azione di Governo non è stata interrotta ed è andata avanti. Credo ci saranno molte altre occasioni di scambio, sia in Parlamento che sui singoli decreti deLegati. Questo è certamente un gesto serio, ma quali siano le sue implicazioni bisogna aspettare cosa dice la Lega stessa al riguardo”. “La non presenza dei ministri della Lega in Consiglio dei ministri – aggiunge – ce la spiegherà Salvini. Ma gli scambi avvenuti prima davano informazione sufficienti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge defiscale. Non hanno votato i ministri dellache non hanno preso parteriunione. “Questa è una maggioranza diversa e ci sono delledi– afferma il premierin conferenza stampa – l’azione di Governo non è stata interrotta ed è andata avanti. Credo ci saranno molte altre occasioni di scambio, sia in Parlamento che sui singoli decreti deti. Questo è certamente un gesto serio, ma quali siano le sue implicazioni bisogna aspettare cosa dice lastessa al riguardo”. “La non presenza dei ministri dellain Consiglio dei ministri – aggiunge – ce la spiegherà Salvini. Ma gli scambi avvenuti prima davano informazione sufficienti ...

