Senato, aumenti (con gli arretrati) per seicento dipendenti: è indietro tutta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Niente da fare: si ricomincia con piccoli gruppi di lavoratori super garantiti (e super pagati) che riescono a strappare condizioni di favore negate ad altri lavoratori. È quanto accaduto ieri... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 7 ottobre 2021) Niente da fare: si ricomincia con piccoli gruppi di lavoratori super garantiti (e super pagati) che riescono a strappare condizioni di favore negate ad altri lavoratori. È quanto accaduto ieri...

Advertising

Patriziospe : RT @ilmessaggeroit: #senato, aumenti (con gli arretrati) per seicento dipendenti: è indietro tutta - robymark1 : RT @ilmessaggeroit: #senato, aumenti (con gli arretrati) per seicento dipendenti: è indietro tutta - ilmessaggeroit : #senato, aumenti (con gli arretrati) per seicento dipendenti: è indietro tutta - Lega_Senato : #Salvini: “Riforma del catasto, aumenti di IMU e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco NO. La casa d… - Ariel48536344 : RT @SenatoStampa: #Bollette #Luce e #Gas. Con relazione sen. @GianniGirotto, avviata in Commissione Industria discussione ddl conversione d… -