Sampdoria | Damsgaard | «Mi manca qualcosa | mi infastidisce un po’»

Damsgaard fa il punto della situazione del suo momento alla Sampdoria: le dichiarazioni dal ritiro con la nazionale Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, fa il punto sul suo momento in blucerchiato. Le dichiarazioni dal ritiro con la nazionale. «Mi infastidisce un po', perché voglio segnare e fare più assist, ma non è una cosa che mi preoccupa. Non ho paura di questa situazione, ma ovviamente vuoi sempre fare gol e assist. Non ho giocato ai massimi livelli con la Sampdoria e mi mancano alcuni gol e assist. Sono contento della fiducia che ho guadagnato. Imparo molto, ma devo crearmi più occasioni. Non è andato tutto bene, ma se lavoro posso solo che migliorare. I periodi buoi e cattivi ci sono, a volte giochi bene e a volte male».

