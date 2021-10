Psi bene, Maraio: “Assessorato ci spetta, fatto un buon lavoro” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Erika Noschese Il Psi unico partito della coalizione di centro sinistra ad aver aumentato di qualche punto percentuale la preferenza. I socialisti, nella città capoluogo, dimostrano ancora una volta di reggere e di essere parte integrante della coalizione confermando la presenza di tre consiglieri. I più votati, di fatti, Massimiliano Natella con le sue 955 preferenze, raddoppiando quasi il risultato della passata tornata elettorale; Rino Avella che torna a Palazzo di Città con le sue 883 preferenze e Filomeno Di Popolo con le sue 623 preferenze. “E’ una sfida che ci siamo lanciati a livello nazionale, abbiamo voluto il garofano all’interno del nostro simbolo e su questo stiamo costruendo da tempo un protagonismo nuovo, rinnovato sul partito socialista in Italia – ha dichiarato il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio – A Salerno abbiamo una forza già ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Erika Noschese Il Psi unico partito della coalizione di centro sinistra ad aver aumentato di qualche punto percentuale la preferenza. I socialisti, nella città capoluogo, dimostrano ancora una volta di reggere e di essere parte integrante della coalizione confermando la presenza di tre consiglieri. I più votati, di fatti, Massimiliano Natella con le sue 955 preferenze, raddoppiando quasi il risultato della passata tornata elettorale; Rino Avella che torna a Palazzo di Città con le sue 883 preferenze e Filomeno Di Popolo con le sue 623 preferenze. “E’ una sfida che ci siamo lanciati a livello nazionale, abbiamo voluto il garofano all’interno del nostro simbolo e su questo stiamo costruendo da tempo un protagonismo nuovo, rinnovato sul partito socialista in Italia – ha dichiarato il segretario nazionale del Psi, Enzo– A Salerno abbiamo una forza già ...

