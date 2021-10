Playboy, per la prima volta in copertina un modello gay (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La rivista statunitense Playboy, nota per le sue modelle vestite da conigliette, per la prima volta ha messo in copertina un uomo omosessuale. Si tratta del make-up artist e influencer di origine filippina Bretman Rock. La rivoluzione Playboy dopo oltre 60 anni di storia Nata nel 1953, la celebre rivista fondata da Hugh Hefner, si rivolge da sempre a un pubblico maschile ed è diventata celebre per le sue copertine erotiche. Star come Madonna, Sharon Stone e Cindy Crawford hanno posato per Playboy rendendo iconiche le sue cover. Solo in rarissime occasioni la rivista statunitense aveva messo in copertina un uomo e in tutti i casi si trattava di un uomo eterosessuale. Il fondatore della rivista, il rapper Bad Bunny e persino Donald Trump hanno posato per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La rivista statunitense, nota per le sue modelle vestite da conigliette, per laha messo inun uomo omosessuale. Si tratta del make-up artist e influencer di origine filippina Bretman Rock. La rivoluzionedopo oltre 60 anni di storia Nata nel 1953, la celebre rivista fondata da Hugh Hefner, si rivolge da sempre a un pubblico maschile ed è diventata celebre per le sue copertine erotiche. Star come Madonna, Sharon Stone e Cindy Crawford hanno posato perrendendo iconiche le sue cover. Solo in rarissime occasioni la rivista statunitense aveva messo inun uomo e in tutti i casi si trattava di un uomo eterosessuale. Il fondatore della rivista, il rapper Bad Bunny e persino Donald Trump hanno posato per la ...

breveinutile : @teoxandra Bene come segnale, però temo sia un suicidio economico: Agli uomini etero in genere non piace vedere uom… - CdT_Online : Protagonista del leggendario magazine è Bretman Rock, influencer di 23 anni diventato famoso per delle lezioni di t… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: ?? RIVOLUZIONE #PLAYBOY | Per la prima volta un uomo apertamente omosessuale è apparso sulla copertina del leggendari… - GazzettaDelSud : ?? RIVOLUZIONE #PLAYBOY | Per la prima volta un uomo apertamente omosessuale è apparso sulla copertina del leggen… - StigmabaseF : Playboy revolution: Bretman Rock è il primo gay ad apparire sulla mitica rivista - iO Donna: «Per Playboy, avere in… -