Non è mai troppo presto per il panettone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Aspettare il Natale non è più necessario, perché la stagione del panettone è ufficialmente iniziata con l'apertura del Temporary Store panettone Day a Milano. Un indirizzo che renderà felici gli amanti di questo dolce tipicamente meneghino, dove si potranno scoprire e sperimentare fino al 31 ottobre le interpretazioni dei migliori artigiani d'Italia. All'interno di questo spazio rinnovato, in Corso Garibaldi 50 (angolo via Palermo), nel cuore di Brera, verrà dato rilievo alle creazioni dei 25 pasticceri finalisti del concorso panettone Day, selezionati da una giuria composta di esperti come Iginio Massari e Carlo Cracco. Come vi avevamo già anticipato, quest'anno la nona edizione del concorso ha visto trionfare Alessio Rannisi della pasticceria La Siciliana per la categoria tradizionale, Domenico Napoleone della Pasticceria F.lli ...

