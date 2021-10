Mondiale Endurance - Alpine correrà in Hypercar nel 2024 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alpine ha annunciato che dal 2024 prenderà parte al Mondiale Endurance nella categoria Hypercar, dando vita al proprio prototipo LMDh che sarà caratterizzato da un telaio Oreca e dal motore Alpine sviluppato a Viry-Chtillon. Doppio impegno in F.1 e WEC. Dopo essere tornata nel Mondiale Endurance nel 2013 con il supporto del team Signatech, Alpine si è tolta diverse soddisfazioni, come la vittoria di due titoli iridati LMP2 del 2016 e del 2019, oltre a tre vittorie di categoria alla 24 Ore di Le Mans. Il prossimo passo è quello di alzare l'asticella delle prestazioni e usare il know-how sviluppato in questi anni accorpandolo a quello della Formula 1, dando vita a una sfida tutta nuova. Propulsore e aerodinamica, infatti, potranno così ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha annunciato che dalprenderà parte alnella categoria, dando vita al proprio prototipo LMDh che sarà caratterizzato da un telaio Oreca e dal motoresviluppato a Viry-Chtillon. Doppio impegno in F.1 e WEC. Dopo essere tornata nelnel 2013 con il supporto del team Signatech,si è tolta diverse soddisfazioni, come la vittoria di due titoli iridati LMP2 del 2016 e del 2019, oltre a tre vittorie di categoria alla 24 Ore di Le Mans. Il prossimo passo è quello di alzare l'asticella delle prestazioni e usare il know-how sviluppato in questi anni accorpandolo a quello della Formula 1, dando vita a una sfida tutta nuova. Propulsore e aerodinamica, infatti, potranno così ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Endurance EWC: stagione finita per Xavi Fores Xavi Fores non sarà presente alla gara finale del Mondiale Endurance a Most. E' stato lo stesso spagnolo del team BMW Motorrad ad annunciarlo tramite un post sui social. Il posto dello spagnolo verrà preso ancora da Kenny Foray come al Bol d'Or. A ...

Villa d'Este - Le opere d'arte a quattro ruote illuminano il Lago di Como ...Simon Kidston ha descritto come 'l'anteriore di un taxi attaccato al resto di un'auto da Endurance'. Costruita nel 1988 per stracciare la concorrenza del Mondiale Rally, non ha mai potuto correrlo per ...

Alpine annuncia due LMDh per la Classe Hypercar WEC dal 2024 Motorsport.com Italia Alpine annuncia due LMDh per la Classe Hypercar WEC dal 2024 La Casa francese avrà il suo nuovo prototipo fra 2 anni e sarà impegnata nella Classe Hypercar per quattro stagioni collaborando ancora con Oreca e il Team Signatech.

IMSA: Alex Lynn firma con Ganassi e punta al WEC nel 2023 Alex Lynn sarà annunciato a breve come nuovo pilota del team Ganassi in IMSA al volante della Cadillac e nel 2023 sarà uno dei piloti che rappresenteranno la Casa nell'ingresso nel WEC.

