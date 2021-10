Massimo Galli | chi è il professore indagato Le liti con Zangrillo

Advertising

repubblica : Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta - fattoquotidiano : Milano, il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere. “Sistematico condizionamento d… - VittorioSgarbi : Il professore Galli, a quanto pare, oltre al COVID, “sopprimeva” anche certi candidati nei concorsi universitari… O… - PaolaSimonin : RT @Musso___: Massimo Galli - GRETA1SGARBO : RT @Musso___: Massimo Galli -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli

... leggasi 50 decessi, mentre a livello regionale segnaliamo i 288 nuovi casi di positività emersi in Lombardia ( qui il bollettino completo della regione )/ "Indagine? Sono tranquillo e .../ "Indagine? Sono tranquillo e non preoccupato, agito per meritocrazia" La virologa prosegue quindi con un altro paragone, spiegando che ora la pandemia è in una fase di semaforo rosso: "...L’indagine in cui è coinvolto come indagato riguarda il controllo da parte sua delle selezioni e assegnazioni di posti da professore ordinario e associato in quattro bandi di concorso delle Università ...'Sono tranquillo, da quello che leggo non vedo niente di particolare in ciò che mi viene contestato. Ci ragionerò sopra. Ho messo tutto in mano ...