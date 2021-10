Luca Morisi, le chat: "Cerco qualcuno per sballare" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Luca Morisi (CHI E'), all’epoca responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini, avrebbe scritto un messaggio nella chat del sito di incontri gay, Grinderboy. Lo riporta un'esclusiva del Corriere della Sera. "Cerco qualcuno con cui divertirsi, bere, sballarsi. Ma quando sareste liberi? Perché io sono già in onda". Il messaggio risalirebbe al 14 agosto, ore 3.13 di notte. Il suo interlocutore è un ragazzo rumeno che si fa chiamare Alexander e propone di estendere l’invito a un amico, ventenne, che fa l’escort sotto il nome di Nicolas e si chiama Petre, anche lui rumeno. Morisi e Alexander si accordano sul prezzo e parlano di droga. E da qui nasce il terremoto all’interno della Lega e la decisione a lasciare l'incarico. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 ottobre 2021)(CHI E'), all’epoca responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini, avrebbe scritto un messaggio nelladel sito di incontri gay, Grinderboy. Lo riporta un'esclusiva del Corriere della Sera. "con cui divertirsi, bere, sballarsi. Ma quando sareste liberi? Perché io sono già in onda". Il messaggio risalirebbe al 14 agosto, ore 3.13 di notte. Il suo interlocutore è un ragazzo rumeno che si fa chiamare Alexander e propone di estendere l’invito a un amico, ventenne, che fa l’escort sotto il nome di Nicolas e si chiama Petre, anche lui rumeno.e Alexander si accordano sul prezzo e parlano di droga. E da qui nasce il terremoto all’interno della Lega e la decisione a lasciare l'incarico.

Advertising

fattoquotidiano : Luca Morisi, nelle chat è l’escort romeno a proporre la “droga dello stupro” per il festino: “Ti portiamo anche G.,… - meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - ilriformista : Le chat nelle carte dell'inchiesta scagionano #Morisi : contro l'ex guru dei social di #Salvini tanto fango per nul… - FilippoSala3 : RT @jacopo_iacoboni: E ecco tutte le intercettazioni su Luca Morisi e i suoi rapporti gay. La droga dello stupro non era neanche sua. Un (… - RPegna : RT @jacopo_iacoboni: E ecco tutte le intercettazioni su Luca Morisi e i suoi rapporti gay. La droga dello stupro non era neanche sua. Un (… -