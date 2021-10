“Le Iene”, Dayane Mello presunta molestia nel reality “A Fazenda”, il suo avvocato: “È come una prigione” [VIDEO] (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un recente servizio de Le Iene andato in onda ieri sera 6 ottobre, Roberta Rei conclude chiamando all’attenzione tutte le società che distribuiscono il format brasiliano dal nome A Fazenda: “Siete davvero orgogliosi che un vostro prodotto finisca nelle mani di persone che lo gestiscono così, che fanno spettacolo di una donna che non … L'articolo “Le Iene”, Dayane Mello presunta molestia nel reality “A Fazenda”, il suo avvocato: “È come una prigione” VIDEO provIene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un recente servizio de Leandato in onda ieri sera 6 ottobre, Roberta Rei conclude chiamando all’attenzione tutte le società che distribuiscono il format brasiliano dal nome A: “Siete davvero orgogliosi che un vostro prodotto finisca nelle mani di persone che lo gestiscono così, che fanno spettacolo di una donna che non … L'articolo “Le”,nel“A”, il suo: “Èunaprovda Velvet Gossip.

redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - Cla_MultiFandom : Sono esausta di ripetere cose OVVIE, come fan e spettatrice che ha visto in diretta lo stupro di Dayane e' raccapri… - virgilio_it : #Elodie in un monologo dedicato alle #donne dice: 'Non voglio essere giudicata ma ascoltata perché quello che sono… - ipsilonday : @PietrinaPuddu @beatricebiasco_ Signora Pietrina confrontiamoci come due persone adulte. Cosa non le è chiaro del v… - cutolo_giusy : RT @ZazuFra: Sento di ricondividere queste parole di @14Cannavo dopo questo servizio delle iene avete ancora dubbi? #dayane #mellos #afazen… -