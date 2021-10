La fragilità di Facebook è un pericolo per la società dei social media (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Ciao letteralmente a tutti». Il tweet più affilato della settimana è proprio dell’account Twitter, che lunedì ha ironizzato sul malfunzionamento di Facebook e il suo network di piattaforme social, sapendo che in quelle ore tutto il mondo navigava sull’app dei 280 caratteri. Il blackout di Facebook ha tenuto fuori uso Instagram e WhatsApp e Facebook Messenger per circa sei ore: agli utenti sono apparsi messaggi di errore come «Impossibile caricare il contenuto», o «Sei offline», che hanno reso impossibile accedere ai siti e alle applicazioni da altri dispositivi. Al di là di ogni battuta goliardica, l’interruzione dei servizi offerti da Facebook e le sue app satellite ha avuto un impatto non indifferente sulla vita delle persone, in tutto il mondo: basti pensare all’Italia e a quanto l’assenza di certe ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Ciao letteralmente a tutti». Il tweet più affilato della settimana è proprio dell’account Twitter, che lunedì ha ironizzato sul malfunzionamento die il suo network di piattaforme, sapendo che in quelle ore tutto il mondo navigava sull’app dei 280 caratteri. Il blackout diha tenuto fuori uso Instagram e WhatsApp eMessenger per circa sei ore: agli utenti sono apparsi messaggi di errore come «Impossibile caricare il contenuto», o «Sei offline», che hanno reso impossibile accedere ai siti e alle applicazioni da altri dispositivi. Al di là di ogni battuta goliardica, l’interruzione dei servizi offerti dae le sue app satellite ha avuto un impatto non indifferente sulla vita delle persone, in tutto il mondo: basti pensare all’Italia e a quanto l’assenza di certe ...

mrk4m1 : Alle 17 parlerò di identità digitale e self-sovereign identity. #facebookdown ha dimostrato la fragilità dei siste… - CastigliMirella : RT @AlessLongo: Il down di Facebook/Whatsapp è un'opportunità. Riprendiamoci internet e le sue meravigliose promesse. Come in tutti i perc… - akamasensei : Ma la fragilità denudata di Facebook rivela anche la nostra - Piersoft : Ma la fragilità denudata di Facebook rivela anche la nostra - giovannidalloli : Ma la fragilità denudata di Facebook rivela anche la nostra -

Ultime Notizie dalla rete : fragilità Facebook Torna 'Sorrisi in Rosa', il festival della prevenzione senologica Per festeggiare il 5° anno dell'iniziativa, il 6 ottobre alle ore 11.30 , sulla pagina facebook @... 100 testimonianze di donne associate a 100 fiori che, senza rinnegare la propria fragilità, ...

Siamo fiori: la fragilità riletta dall'arte (05/10/2021) La fragilità è un mondo complesso di bisogni che va affrontato in modo articolato e personalizzato' ...presso la sede di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone e sarà trasmessa in diretta Facebook. ...

Ma la fragilità denudata di Facebook rivela anche la nostra Agenda Digitale Per festeggiare il 5° anno dell'iniziativa, il 6 ottobre alle ore 11.30 , sulla pagina@... 100 testimonianze di donne associate a 100 fiori che, senza rinnegare la propria, ...Laè un mondo complesso di bisogni che va affrontato in modo articolato e personalizzato' ...presso la sede di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone e sarà trasmessa in diretta. ...