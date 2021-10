Juve Vlahovic, l’asta è cominciata: Commisso chiede 90 milioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Calciomercato Juventus: dopo l’annuncio di Commisso sul mancato rinnovo di Vlahovic è partita l’asta al bomber serbo Secondo La Gazzetta dello Sport è partita l’asta per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo potrebbe partire addirittura a gennaio. Il prezzo è fatto: 90 milioni. In estate ci aveva provato l’Inter, senza però la reale possibilità economico, mentre l’Atletico era arrivato a 55 milioni mentre la Fiorentina ne voleva 70. La Juve si è fatta sotto di recente. Cherubini avrebbe ripetuto un’operazione alla Chiesa: prestito pluriennale con riscatto intorno ai 60 milioni, con la disponibilità di una contropartita. Ma la Viola ha chiuso sul nascere il dialogo chiedendo subito 90 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Calciomercatontus: dopo l’annuncio disul mancato rinnovo diè partitaal bomber serbo Secondo La Gazzetta dello Sport è partitaper Dusan. Il centravanti serbo potrebbe partire addirittura a gennaio. Il prezzo è fatto: 90. In estate ci aveva provato l’Inter, senza però la reale possibilità economico, mentre l’Atletico era arrivato a 55mentre la Fiorentina ne voleva 70. Lasi è fatta sotto di recente. Cherubini avrebbe ripetuto un’operazione alla Chiesa: prestito pluriennale con riscatto intorno ai 60, con la disponibilità di una contropartita. Ma la Viola ha chiuso sul nascere il dialogondo subito 90 ...

