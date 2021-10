Italia-Spagna, la sblocca Ferran Torres: è 0-1 al 17? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Allo stadio San Siro di Milano, è in corso Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Gli iberici sono appena passati in vantaggio grazie a Ferran Torres che, ben servito da Oyarzabal, ha segnato con un destro al volo dall’interno dell’area di rigore. Il pallone prima ha baciato il palo e poi si è infilato nella porta di Gigio Donnarumma. Dopo 17 minuti, dunque, Azzurri sotto per 0-1. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLL DE ESPAÑAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOOLLLL DE @FerranTorres20!!! Centro con la zurda de @mikel10oyar desde la izquierda y remate ESPECTACULAR de Ferran Torres. v¡¡VAMOS, VAMOOOSS!! 0-1 18’ #VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/JQOu8kgmAJ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021 Foto: Instagram Azzurri L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Allo stadio San Siro di Milano, è in corso, semifinale di Nations League. Gli iberici sono appena passati in vantaggio grazie ache, ben servito da Oyarzabal, ha segnato con un destro al volo dall’interno dell’area di rigore. Il pallone prima ha baciato il palo e poi si è infilato nella porta di Gigio Donnarumma. Dopo 17 minuti, dunque, Azzurri sotto per 0-1. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLL DE ESPAÑAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOOLLLL DE @20!!! Centro con la zurda de @mikel10oyar desde la izquierda y remate ESPECTACULAR de. v¡¡VAMOS, VAMOOOSS!! 0-1 18’ #VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/JQOu8kgmAJ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021 Foto: Instagram Azzurri L'articolo proviene da ...

