Gualtieri batte Michetti Meloni? Dorma serena Parla D’Alimonte

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ci sono due persone che possono dormire serene dopo l’ultima tornata di amministrative: Mario Draghi e Giorgia. Il voto non scuoterà il governo di unità nazionale, spiega a Formiche.net Roberto, docente di Sistema politico alla Luiss e direttore del Centro italiano di studi elettorali (Cise). E la leader di Fratelli d’Italia può dormire. Anche se a Roma potrebbe incassare una sconfitta capitale. Professore, chi è il vero vincitore delle elezioni? Dipende dal criterio che utilizziamo. Se il criterio è quello delle vittorie nelle città capoluogo di regione il vincitore è senza dubbio il Pd che ha già vinto a Milano, Bologna e Napoli, tra l’altro con ampi margini. Molto probabilmente vincerà a Roma ed è in ottima posizione a Torino. Se invece il criterio è quello dei voti alle liste il vincitore è FdI. In questo ...

Advertising

EPaglierini : @siwel44it Per la cronaca, auspico un apparentemento dappertutto, tranne che a Roma. Poi se Gualtieri perde ci si r… - guidorossidev : O forse il #Gualtieri? Dal centro a Casalotti, è andato pe’ quartieri ma solo nei “salotti”. Da ultimo Carletto? R… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri batte

Tradotto: sì ama senza il M5S. Carlo Calenda guarda a sinistra, ma pone delle condizioni ... Moscasul tempo gli americani e gira il primo film nello Spazio della storia. Quando ...... deputato capogruppo Fdi commissione Cultura, che da tempo siper la trasparenza nella ... Certo è che questo CdA è stato nominato da Luca Bergamo, vicino a'. Top e flop tra i vip: ...Nove i ballottaggi. Al secondo turno i candidati del centrodestra sono in vantaggio in 5 Comuni, quelli del centrosinistra in 4. Confermati 3 sindaci uscenti (Milano, Grosseto e Pordenone), altri 5 si ...Accanto a questo va registrato che Il Pd ottiene un risultato importante, testimoniato anche dal successo di Letta a Siena. Il risultato non certo ottimale acquisito da questo schieramento è solo il f ...