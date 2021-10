GF Vip: Manuel Bortuzzo in piedi per la prima volta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande emozione per Manuel Bortuzzo, per i suoi compagni di avventura al GF Vip e anche per il pubblico che ha seguito la diretta: l’ex nuotatore, infatti, è uscito dal confessionale camminando sulle sue gambe. Una scena bellissima che è subito diventata virale sui social! Nella casa del Grande Fratello Vip questa mattina, al risveglio, c’è stata una grande emozione che ha coinvolto tutti, dai “vipBponi” fino ai telespettatori che hanno seguito la diretta del reality. Manuel Bortuzzo, infatti, si è mostrato in piedi per la prima volta: un gesto così naturale ma di grande speranza, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Proprio durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo si era lasciato andare ad alcune toccanti ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande emozione per, per i suoi compagni di avventura al GF Vip e anche per il pubblico che ha seguito la diretta: l’ex nuotatore, infatti, è uscito dal confessionale camminando sulle sue gambe. Una scena bellissima che è subito diventata virale sui social! Nella casa del Grande Fratello Vip questa mattina, al risveglio, c’è stata una grande emozione che ha coinvolto tutti, dai “vipBponi” fino ai telespettatori che hanno seguito la diretta del reality., infatti, si è mostrato inper la: un gesto così naturale ma di grande speranza, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Proprio durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vipsi era lasciato andare ad alcune toccanti ...

Advertising

Domenic51648771 : - GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo esce dal confessionale camminando grazie a delle protesi: la commozione dei… - infoitcultura : Gf Vip 6, Lulù Selassié in lacrime per Manuel Brotuzzo: “Voglio andare via” - infoitcultura : “GF Vip”: in studio l’ex di Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani bloccata dai bodyguards - rep_roma : Manuel Bortuzzo in piedi per la prima volta con i tutori al Grande Fratello Vip [aggiornamento delle 14:30] -