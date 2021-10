Facebook non smette di stupire (in negativo) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Wall Street Journal sta indagando su Facebook e sul modo che i dirigenti della società traggono i propri profitti grazie a documenti trapelati da dipendenti ed ex dipendenti come Frances Haugen che ha testimoniato al Senato degli USA. Lo scenario che trapela dai documenti è, forse, sorprendente per molti, ma in linea con il comportamento che conosciamo della società di Mark Zuckerberg. Il CEO, come avviene ogni qual volta la società è sotto accusa, smentisce tutto e dice la sua tramite il proprio profilo, esisterà ancora qualcuno che gli crede? Mark Zuckerberg sa tutto di te che non hai mai usato Facebook Facebook ancora sotto la lente dei media “Facebook ha capito che se cambiano l’algoritmo per essere più sicuri, le persone trascorreranno meno tempo sul sito, cliccheranno su meno annunci e guadagneranno meno“, ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Wall Street Journal sta indagando sue sul modo che i dirigenti della società traggono i propri profitti grazie a documenti trapelati da dipendenti ed ex dipendenti come Frances Haugen che ha testimoniato al Senato degli USA. Lo scenario che trapela dai documenti è, forse, sorprendente per molti, ma in linea con il comportamento che conosciamo della società di Mark Zuckerberg. Il CEO, come avviene ogni qual volta la società è sotto accusa, smentisce tutto e dice la sua tramite il proprio profilo, esisterà ancora qualcuno che gli crede? Mark Zuckerberg sa tutto di te che non hai mai usatoancora sotto la lente dei media “ha capito che se cambiano l’algoritmo per essere più sicuri, le persone trascorreranno meno tempo sul sito, cliccheranno su meno annunci e guadagneranno meno“, ...

