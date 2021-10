F1: Hamilton penalità, Verstappen tenta il record (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Hamilton e Verstappen non cedono di un millimetro. La battaglia fra i due, nonostante le penalità inflitte ai due, è il simbolo di questa stagione tiratissima di F1. Mancano sette gare alla fine ed ogni fattore dovrà essere preso in considerazione. F1: Hamilton e Verstappen, le risorse dei due In F1 le gare e le stagioni vengono molto spesso decise da fattori riguardanti il motore o tutto ciò che concerne l’efficacia della macchina. Max Verstappen ha installato la quarta power unit sulla sua RB16B ed è riuscito a rimontare dall’ultimo al secondo posto in modo da mantenersi ancora in corsa per il titolo. La Mercedes valuta di fare lo stesso. Il team aveva già montato un’altra unità motrice che ha sostenuto la vettura già a Zandvoort, Monza e Sochi. Tre gare. Troppo per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)non cedono di un millimetro. La battaglia fra i due, nonostante leinflitte ai due, è il simbolo di questa stagione tiratissima di F1. Mancano sette gare alla fine ed ogni fattore dovrà essere preso in considerazione. F1:, le risorse dei due In F1 le gare e le stagioni vengono molto spesso decise da fattori riguardanti il motore o tutto ciò che concerne l’efficacia della macchina. Maxha installato la quarta power unit sulla sua RB16B ed è riuscito a rimontare dall’ultimo al secondo posto in modo da mantenersi ancora in corsa per il titolo. La Mercedes valuta di fare lo stesso. Il team aveva già montato un’altra unità motrice che ha sostenuto la vettura già a Zandvoort, Monza e Sochi. Tre gare. Troppo per ...

