F1, Carlos Sainz in Turchia con il quarto motore: penalità in griglia per lo spagnolo della Ferrari (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il gioco vale la candela. Non si vuol giocare d’azzardo in casa Ferrari, ma quello che è accaduto in Russia ha portato a una decisione che può essere rischiosa nei fatti. Il riferimento è alla scelta della scuderia di Maranello di montare sulla Rossa dello spagnolo Carlos Sainz il quarto motore nel prossimo GP di Turchia (8-10 ottobre) e quindi avere una penalità in griglia di partenza. Come da regolamento, superato il numero di tre propulsori in una stagione, la sanzione è quella dell’ultima posizione al via della corsa domenica. Sainz, quindi, a Istanbul dovrà affrontare una gara difficile, ma con un motore fresco e aggiornato. Una scelta che si giustifica per quanto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il gioco vale la candela. Non si vuol giocare d’azzardo in casa, ma quello che è accaduto in Russia ha portato a una decisione che può essere rischiosa nei fatti. Il riferimento è alla sceltascuderia di Maranello di montare sulla Rossa delloilnel prossimo GP di(8-10 ottobre) e quindi avere unaindi partenza. Come da regolamento, superato il numero di tre propulsori in una stagione, la sanzione è quella dell’ultima posizione al viacorsa domenica., quindi, a Istanbul dovrà affrontare una gara difficile, ma con unfresco e aggiornato. Una scelta che si giustifica per quanto ...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA FORMULA1 FERRARI CAMBIA LA POWER UNIT DI CARLOS SAINZ IN TURCHIA LO SPAGNOLO PARTIRÀ DALL'ULTIMA FILA #SkyMotori #F1 #Formula1 - Gazzetta_it : Australia, trovata in un fienile la Subaru da rally di McRae e Sainz: l’asta è da record - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: F1 Turchia, la Ferrari cambia il motore di Carlos #Sainz: partirà ultimo - automotorinews : ??? #F1, è UFFICIALE: Carlos #Sainz monterà una nuova power unit al GP di Turchia ?? Il pilota spagnolo sarà così… - Candi__19 : RT @SkySportF1: ULTIM'ORA FORMULA1 FERRARI CAMBIA LA POWER UNIT DI CARLOS SAINZ IN TURCHIA LO SPAGNOLO PARTIRÀ DALL'ULTIMA FILA #SkyMotori… -