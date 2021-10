Elezioni, Consulenti lavoro: detraibili compensi per scrutatori (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dalla corretta valorizzazione delle retribuzioni ai documenti necessari per giustificare le assenze dei lavoratori impiegati ai seggi. In vista dell’elaborazione dei compensi per gli scrutinatori dipendenti delle aziende, arriva il vademecum di Fondazione studi Consulenti del lavoro dal titolo ‘Permessi per le funzioni elettorali. Le regole per datori e lavoratori’. In formato e-book, aggiornato a settembre 2011, la guida pratica condensa al suo interno le regole e gli esempi pratici degli adempimenti necessari. Si parte dai documenti autorizzativi fino al calcolo delle competenze. “I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dalla corretta valorizzazione delle retribuzioni ai documenti necessari per giustificare le assenze dei lavoratori impiegati ai seggi. In vista dell’elaborazione deiper gli scrutinatori dipendenti delle aziende, arriva il vademecum di Fondazione studideldal titolo ‘Permessi per le funzioni elettorali. Le regole per datori e lavoratori’. In formato e-book, aggiornato a settembre 2011, la guida pratica condensa al suo interno le regole e gli esempi pratici degli adempimenti necessari. Si parte dai documenti autorizzativi fino al calcolo delle competenze. “I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore diil certificato di chiamata e successivamente esibire la copia firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio ...

Advertising

newsfinanza : Elezioni e lavoro: la guida ai permessi elettorali per scrutatori e presidenti di seggio. La guida - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Elezioni e lavoro: guida ai permessi elettorali (e ai pagamenti) per scrutatori e presi... - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Elezioni e lavoro: guida ai permessi elettorali (e ai pagamenti) per scrutatori e presidenti di seggio - studiomarzocchi : Ultima Ora: Elezioni e lavoro: la guida ai permessi elettorali per scrutatori e presidenti di seggio. La guida… - Corriere : Elezioni e lavoro: guida ai permessi elettorali (e ai pagamenti) per scrutatori e presidenti di seggio -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Consulenti Chef Carlo Nappo "Pago i tamponi ai miei dipendenti'/ Colonna 'Ma hai fatto i conti?' ... prima si poteva licenziare ora no, i contributi vanno avanti lo stesso, i consulenti del lavoro ... GREEN PASS SERVE PER VOTARE ELEZIONI 2021?/ Regole diverse per elettori e scrutatori CHEF COLONNA VS ...

Pandora Papers, maxi - inchiesta svela i tesori dei leader del mondo nei paradisi fiscali Dove nel 2017 ha vinto le elezioni promettendo di combattere la corruzione e i privilegi delle ... che funzionano come fabbriche di società anonime, messe a disposizione di banche, consulenti fiscali e ...

Elezioni, Consulenti lavoro: detraibili compensi per scrutatori Adnkronos Elezioni, Consulenti lavoro: detraibili compensi per scrutatori Dalla corretta valorizzazione delle retribuzioni ai documenti necessari per giustificare le assenze dei lavoratori impiegati ai seggi. In vista dell’elaborazione dei compensi per gli scrutinatori dipe ...

Elezioni di Sesto Fiorentino: i nomi dei 24 consiglieri Sesto Fiorentino (Firenze), 6 ottobre 2021 - Più che all’opposizione il sindaco Lorenzo Falchi, paradossalmente, dovrà tenere a bada gli equilibri nella sua maggioranza, in particolare a quelli fra la ...

... prima si poteva licenziare ora no, i contributi vanno avanti lo stesso, idel lavoro ... GREEN PASS SERVE PER VOTARE2021?/ Regole diverse per elettori e scrutatori CHEF COLONNA VS ...Dove nel 2017 ha vinto lepromettendo di combattere la corruzione e i privilegi delle ... che funzionano come fabbriche di società anonime, messe a disposizione di banche,fiscali e ...Dalla corretta valorizzazione delle retribuzioni ai documenti necessari per giustificare le assenze dei lavoratori impiegati ai seggi. In vista dell’elaborazione dei compensi per gli scrutinatori dipe ...Sesto Fiorentino (Firenze), 6 ottobre 2021 - Più che all’opposizione il sindaco Lorenzo Falchi, paradossalmente, dovrà tenere a bada gli equilibri nella sua maggioranza, in particolare a quelli fra la ...