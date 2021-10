“È vietato!”. Lulù fa arrabbiare il GF Vip: ripresa davanti a tutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuovo episodio con Lulù Selassié protagonista in negativo al ‘GF Vip 6?. La gieffina non sta riscuotendo un enorme successo nel pubblico, infatti i telespettatori non hanno gradito il suo atteggiamento un po’ troppo morboso nei confronti di Manuel Bortuzzo. E a criticarla sono anche state le sue due sorelle: “Non mi piace come si comporta in generale. Dopo faremo una conversazione tra noi tre sorelle e basta. Tu balla con me, non ballare con Lulù. Lasciamo che balli con Manuel, parliamo dopo con nostra sorella”. Qualche ora fa, prima dell’episodio di cui vi stiamo per parlare, ha detto: “Mi piace essere piccola in confronto a un uomo”. Poi la frase choc: “L’uomo nano chi lo vuole” e scatenando anche risposta di Raffaella Fico: “No Lulù dai, non si dice così”. Tantissime le critiche social: “La frase di Lulù è triste ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuovo episodio conSelassié protagonista in negativo al ‘GF Vip 6?. La gieffina non sta riscuotendo un enorme successo nel pubblico, infatti i telespettatori non hanno gradito il suo atteggiamento un po’ troppo morboso nei confronti di Manuel Bortuzzo. E a criticarla sono anche state le sue due sorelle: “Non mi piace come si comporta in generale. Dopo faremo una conversazione tra noi tre sorelle e basta. Tu balla con me, non ballare con. Lasciamo che balli con Manuel, parliamo dopo con nostra sorella”. Qualche ora fa, prima dell’episodio di cui vi stiamo per parlare, ha detto: “Mi piace essere piccola in confronto a un uomo”. Poi la frase choc: “L’uomo nano chi lo vuole” e scatenando anche risposta di Raffaella Fico: “Nodai, non si dice così”. Tantissime le critiche social: “La frase diè triste ...

stefano_cugno : Domanda ma Manu e Lulù stanno fumando a tavola? Non era vietato? #GFvip - Novella_2000 : Lulù compie un gesto vietato e la regia la rimprovera in diretta (VIDEO) #gfvip - _Paper__Tiger_ : Comunque a Lulù dovrebbe essere vietato a priori l'uso della parola 'fake' in qualsiasi contesto/ambiente/situazione #gfvip - vogliadiniente : lulù ha vietato a manuel di interagire con soleil perché si è sentita ferita da quel discorso -

Ultime Notizie dalla rete : vietato Lulù Grande Fratello Vip, seconda puntata: Tommaso Eletti e Francesca Cipriani in nomination. Bortuzzo commuove ...22.40 Si parla di Alex Belli e della gelosia della neo moglie Delia 22.33 Alfonso chiede a Lulù il ... Non è vietato dire a una donna quanto sei bella, facciamoci una risata'. 21.48 Saluto ai vip nella ...

Jessica, Lucrezia e Clarissa, 3 principesse al Gf Vip: 'Se non ci conoscete basta aprire un libro di storia' I nostri genitori sono molto aperti e moderni e non ci hanno mai vietato nulla " ha spiegato ancora. È vero io e Lulù non siamo mai state in tv e non abbiamo mai avuto un'immagine pubblica, ma non ...

