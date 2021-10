Donnarumma, tutto come previsto: pioggia di fischi al suo ingresso in campo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) pioggia di fischi di San Siro per Gianluigi Donnarumma in occasione del riscaldamento di Italia-Spagna, semifinale di Nations League Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 ottobre 2021)didi San Siro per Gianluigiin occasione del riscaldamento di Italia-Spagna, semifinale di Nations League

Advertising

givemelove_24 : RT @DeerEwan: Stasera i milanisti fischieranno un ragazzo che a 22 anni ha deciso di andare a giocare in una squadra insieme a Messi, Neyma… - PaoloMancini30 : RT @MarcoCorrera: La verità è che #Donnarumma rappresenta tutto quello che lo sport non è, insieme al suo porco pizzaiolo. Lui e il maiale… - Sara25802788 : RT @DeerEwan: Stasera i milanisti fischieranno un ragazzo che a 22 anni ha deciso di andare a giocare in una squadra insieme a Messi, Neyma… - Enrico_4lin : RT @AloBrasil1974: Ha talmente dato tutto ai colori rossoneri che ha portato 0 euro nelle casse rossonere dopo averlo riempito di soldi a s… - Drezzimovic : 'Qualche fischio ma comunque tanti applausi per Donnarumma' Dal mondo parallelo di Antinelli e' tutto -