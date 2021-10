Dolce d’autunno solo mele e noci, zero burro, zero olio! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Dolce d’autunno è un tripudio di profumi avvolgenti, caldi e speziati, e di consistenze diverse: la morbidezza delle mele cotte, racchiusa in una base di farina, uova e uvetta, e la croccantezza delle noci che regalano al palato un retrogusto unico. Senza olio, senza burro, solo ingredienti genuini, sani e di facile digeribilità rendono questa torta una ricetta ideale in questa stagione, così meditativa e melanconica, una carezza all’anima che passa attraverso le papille gustative. Procuratevi quindi: mele golden, 6 zucchero grezzo, 210 g farina per dolci, 280 g uva passa, 120 g noci, 160 g di soli gherigli uova grandi, 3 limone biologico, 1 lievito in polvere per dolci, 1 bustina cremor tartaro, 1 pizzico Curiose di scoprire come procedere? ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilè un tripudio di profumi avvolgenti, caldi e speziati, e di consistenze diverse: la morbidezza dellecotte, racchiusa in una base di farina, uova e uvetta, e la croccantezza delleche regalano al palato un retrogusto unico. Senza olio, senzaingredienti genuini, sani e di facile digeribilità rendono questa torta una ricetta ideale in questa stagione, così meditativa e melanconica, una carezza all’anima che passa attraverso le papille gustative. Procuratevi quindi:golden, 6 zucchero grezzo, 210 g farina per dolci, 280 g uva passa, 120 g, 160 g di soli gherigli uova grandi, 3 limone biologico, 1 lievito in polvere per dolci, 1 bustina cremor tartaro, 1 pizzico Curiose di scoprire come procedere? ...

Advertising

Chiara80020568 : Il Mare d'autunno è un amico sincero. Se ne hai bisogno è lì, nonostante sappia che per i prossimi mesi sarà diment… - gighea : RT @POKI33847251: Amami come amante o come sorella, effimera dolcezza d'un glorioso autunno o d'un sole al tramonto! * Rimpiangerò,sì,l'est… - n_e_s_s_uno : RT @POKI33847251: Amami come amante o come sorella, effimera dolcezza d'un glorioso autunno o d'un sole al tramonto! * Rimpiangerò,sì,l'est… - buffy_29 : RT @POKI33847251: Amami come amante o come sorella, effimera dolcezza d'un glorioso autunno o d'un sole al tramonto! * Rimpiangerò,sì,l'est… - semprelibri : RT @POKI33847251: Amami come amante o come sorella, effimera dolcezza d'un glorioso autunno o d'un sole al tramonto! * Rimpiangerò,sì,l'est… -

Ultime Notizie dalla rete : Dolce d’autunno Dolci con l'uva: tre golose ricette d'autunno NapoliToday