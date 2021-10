Develope your future nell’era digitale | corsi gratuiti organizzati da ABF e Ribes Academy

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ABF lancia idiper disoccupati e/o occupati con basso reddito che desiderano acquisire o migliorare le proprie competenze nell’area della digitalizzazione, nello specifico nella programmazione e nello sviluppo web. Le competenze che il corso mira a dare ai frequentanti sono strettamente collegate al mondo del lavoro, poiché gestiti con due grosse aziende leader nel settore WEB: Sorint e RED HAT. Al termine del corso i partecipanti riceveranno una certificazione di competenze e l’opportunità di mettere in pratica ciò che hanno imparato direttamente in azienda, attraverso perdi inserimento lavorativo a sbocco assuntivo. Formazione gratuita Il corso rientra in un progetto di sviluppo del territorio e della responsabilità sociale che fa sì che il corso sia gratuito. In cambio viene richiesto solo ...