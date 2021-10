Dayane Mello, incubo La Fazenda: “È come se fosse in prigione” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dallo scorso 14 settembre Dayane Mello è una concorrente de La Fazenda, famoso reality show brasiliano giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione. La sua avventura nel programma in onda su Record TV sta facendo molto discutere anche qui in Italia, dopo i video che mostrano una presunta aggressione sessuale di cui è stata vittima da parte del rapper Nego do Borel, in seguito espulso dalla produzione del reality. Dayane, che al momento del presunto stupro era incosciente a causa dell’alcol, non ricorda niente di quella notte né le è stato raccontato nulla di quanto avvenuto. Caso Dayane a La Fazenda, l’avvocato a Le Iene: “Quello che è successo è folle” Una situazione “folle”, come ha dichiarato il legale della modella, che raggiunto da Le Iene si è scagliato ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dallo scorso 14 settembreè una concorrente de La, famoso reality show brasiliano giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione. La sua avventura nel programma in onda su Record TV sta facendo molto discutere anche qui in Italia, dopo i video che mostrano una presunta aggressione sessuale di cui è stata vittima da parte del rapper Nego do Borel, in seguito espulso dalla produzione del reality., che al momento del presunto stupro era incosciente a causa dell’alcol, non ricorda niente di quella notte né le è stato raccontato nulla di quanto avvenuto. Casoa La, l’avvocato a Le Iene: “Quello che è successo è folle” Una situazione “folle”,ha dichiarato il legale della modella, che raggiunto da Le Iene si è scagliato ...

zazoomblog : Dayane Mello il caso si infittisce: c’è anche una scomparsa - #Dayane #Mello #infittisce: #anche - Chiaretta863 : RT @blogtivvu: Le Iene in Brasile per Dayane Mello, parla l’avvocato: “Come se fosse in prigione” – VIDEO - esticazzu : RT @trashtvstellare: Elodie commenta il servizio su Dayane Mello #leiene - Addictedtolif39 : RT @blogtivvu: Le Iene in Brasile per Dayane Mello, parla l’avvocato: “Come se fosse in prigione” – VIDEO - tuttopuntotv : Dayane Mello, incubo La Fazenda: “È come se fosse in prigione” #LeIene #Dayane #DayaneMello -