CorSport: Spalletti ha rivalutato giocatori ai margini con il turnover a partita in corso (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport si sofferma sull’abilità avuta da Spalletti nello sfruttare infortuni e indisponibilità per creare due Napoli ugualmente competitivi, due squadre a cui attingere per le partite da giocare. “In sette domeniche e un paio di giovedì Luciano Spalletti s’è costruito due Napoli, ereditati da una campagna acquisti nella quale qualcosa è stata sacrificata (via Maksimovic e Hysaj a parametro zero e Bakayoko per fine prestito), altro è stato sottratto dalla sorte (gli infortuni di Mertens e di Demme che si sono aggiunti a quello ormai storico dello sfortunatissimo Ghoulam) e nel last minute, poi, molto è stato aggiunto, infilando Anguissa come collante delle due fasi e fosforescente idea alternativa”. Spalletti ha ideato il turnover a partita in corso, approfittando delle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport si sofferma sull’abilità avuta danello sfruttare infortuni e indisponibilità per creare due Napoli ugualmente competitivi, due squadre a cui attingere per le partite da giocare. “In sette domeniche e un paio di giovedì Lucianos’è costruito due Napoli, ereditati da una campagna acquisti nella quale qualcosa è stata sacrificata (via Maksimovic e Hysaj a parametro zero e Bakayoko per fine prestito), altro è stato sottratto dalla sorte (gli infortuni di Mertens e di Demme che si sono aggiunti a quello ormai storico dello sfortunatissimo Ghoulam) e nel last minute, poi, molto è stato aggiunto, infilando Anguissa come collante delle due fasi e fosforescente idea alternativa”.ha ideato ilin, approfittando delle ...

Advertising

napolista : CorSport: Spalletti ha rivalutato giocatori ai margini con il turnover a partita in corso Il tecnico ha ideato un… - infoitsport : CorSport: Napoli e Milan forti grazie a Spalletti e Pioli, ma a Spalletti è bastato un tocco - ilNapolista - napolista : A Spalletti va 8 in pagella, mezzo voto in più del collega: 'Ha fatto in fretta, dotato com’è di quell’arguzia molt… - cn1926it : #Insigne resterà il rigorista del #Napoli di #Spalletti - tifatait : CorSport: “Il Napoli rovista nell’Enciclopedia di Spalletti e s’affida ad una alternativa nuova” |… -