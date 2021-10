Cerved | CdA avvia esame fusione in Castor BIdco con delisting

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diGroup, riunitosi perre gli approfondimenti sullaper incorporazione diinfunzionale al, ha deliberato a maggioranza di convocare l’Assemblea per l’approvazione del progetto diper l’11 febbraio 2022, in unica convocazione. La società precisa che a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea del progetto di, agli Azionisti che non abbiano concorso all’adozione della relativa deliberazione spetterà il diritto di recesso. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, calcolato in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile facendo riferimento alla media aritmetica dei ...

Il Consiglio di Amministrazione diGroup , riunitosi per avviare gli approfondimenti sulla fusione per incorporazione diin Castor Bidco funzionale al delisting, ha deliberato a maggioranza di convocare l'Assemblea per l'approvazione del progetto di Fusione per l'11 febbraio 2022, in unica convocazione.