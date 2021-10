Camorra boss' s nephew shot dead in Naples

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROME, OCT 6 - The 23 - year - oldof amafiahas died of his injuries after beinginovernight. Carmine D'Onofrio, who did not have a criminal record, wasin a ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : A NAPOLI SONO RIPARTITE LE FAIDE DI CAMORRA - UCCISO IL NIPOTE DEL BOSS 'TONINO O SICCO' - infoitinterno : Colpi di pistola nella notte a Napoli: ucciso giovane nipote di boss della camorra - infoitinterno : Guerra di camorra a Ponticelli, ucciso nella notte il figlio del boss - LaStampa : Spari nella notte a Napoli, ucciso un ragazzo di 23 anni: è il nipote di un boss della Camorra - jack29cf : @filippo1176 @PiermarioF @capuanogio Quelli che non devono parlare sono proprio i napoletani che hanno i boss della… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra boss

la Repubblica

ROME, OCT 6 - The 23 - year - old nephew of amafiahas died of his injuries after being shot in Naples overnight. Carmine D'Onofrio, who did not have a criminal record, was shot in a street while out with his partner. D'Onofrio is ...11.46 Napoli, nipoteucciso in agguato Un 23enne incensurato, legato da parentela aldi'Tonino 'o Sicco', è la vittima di un agguato nel quartiere napoletano di Ponticelli. Esplosi contro di lui e la compagna 7 colpi di pistola; il giovane è morto poco dopo essere ...Ucciso come un boss, in quello che pare un agguato di camorra, ma la vittima non sembra avere nulla a che fare con la malavita organizzata. Incensurato, nessun guaio con la giustizia, nessuna ...Napoli. Parente di un boss, Carmine D'Onofrio è stato ucciso questa notte alle 2 in un agguato. Il consigliere di Municipalità: ...